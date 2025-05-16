Cengiz Ünder, MLS'te haftanın 11'ine seçildi

Amerikan Futbol Ligi'nde (MLS) futbol kariyerini sürdüren Cengiz Ünder, önemli bir başarı yakaladı.
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Los Angeles'a kiralanan milli futbolcu, bu haftaki performansıyla dikkat çekti.
HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ
MLS'in internet sitesinde yer alan haberde, 13. haftanın en iyi 11'i açıklandı.
Los Angeles'ın Seattle Sounders'ı 4-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Cengiz Ünder, haftanın 11'ine seçildi.
13. HAFTANIN EN İYİ 11'İ
Kaleci: Luis Barraza (DC United)
Defans: Felipe Andrade (Houston Dynamo), Nathan Harriel (Philadelphia Union), David Brekalo (Orlando City)
Orta saha: Hany Mukhtar (Nashville), Beau Leroux (San Jose Earthquakes), Martin Ojeda (Orlando City), Tadeo Allende (Inter Miami)
Forvet: Cengiz Ünder (Los Angeles), Tai Baribo (Philadelphia Union), Anders Dreyer (San Diego)
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