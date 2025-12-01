Cenk Tosun, boşanma iddialarını yalanladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun ile ilgili saha dışı bir iddia gündeme geldi.

2016'da dünyaevine giren, Arden ve Alin adında iki çocuğu bulunan futbolcu Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun hakkında boşanma iddiaları ortaya atıldı.

BOŞANMA İDDİASI ORTAYA ATILDI

Söz konusu ayrılık iddiaların ardından ise Cenk Tosun'dan açıklama geldi.

Tosun, boşanma iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Cenk Tosun ayrıca asılsız iddiayı ortaya atanlarla ilgili mahkemeye başvuracağını da aktardı.

CENK YALANLADI

Tosun şu ifadeleri kullandı: