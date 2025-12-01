Cenk Tosun, boşanma iddialarını yalanladı

- Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile boşandığı iddialarını yalanladı.
- Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve mutlu bir evlilikleri olduğunu belirtti.
- Tosun, asılsız iddialar için hukuki yollara başvuracağını söyledi.
Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun ile ilgili saha dışı bir iddia gündeme geldi.
2016'da dünyaevine giren, Arden ve Alin adında iki çocuğu bulunan futbolcu Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun hakkında boşanma iddiaları ortaya atıldı.
BOŞANMA İDDİASI ORTAYA ATILDI
Söz konusu ayrılık iddiaların ardından ise Cenk Tosun'dan açıklama geldi.
Tosun, boşanma iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Cenk Tosun ayrıca asılsız iddiayı ortaya atanlarla ilgili mahkemeye başvuracağını da aktardı.
CENK YALANLADI
Tosun şu ifadeleri kullandı:
Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var. Böyle asılsız iddiaların hiçbir araştırma yapılmadan, eşimi üzeceği ve çocuklarımı etkileyeceği düşünülmeden servis edilmesini kabul edemem. Konuyla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımı kamuoyuna duyurmak isterim. Saygılarımla...