Uçaklar kapılarının solda olmasının sebebi bakın neymiş… Uçaklarla ilgili birçok konu merak edilir. Bu merak edilenler arasında kapılarının neden sol tarafta olduğu da yer alır. Tüm tahminlerinizi unutun sebebi aklınızın ucunu bile gelmeyecek. İşte, uçaklara sol taraftan binilmesinin sebebi…

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Havayolu ulaşımı kızlı ve kolay olduğundan birçok kişi tarafından tercih edilir. Bu ulaşımı gerçekleştiren uçakların ise farklı birçok noktasının neye yaradığı büyük bir merak konusudur.

Tahminleri her zaman yanıltan ve yapılış amacı oldukça çarpıcı olan bu ayrıntılar arasında kapıların konumu da yer alır. Tüm yolcu uçaklarında kapıların sol tarafa yapılmasının öyle bir sebebi varmış k, duyunca şaşıracaksınız.

Kesin teknik bir nedeni olduğunu düşündüğünüz bu ayrıntı aslında hem şaşırtıcı hem de geleneksel bir amaçtan ötürü öyle konumlandırılmış.

İşte, uçak kapılarının solda olmasının nedeni…

Havacılığı ortaya çıktığı zamanlarda hali hazırda yapılıyor olan denizcilik havacılık sektörü için tam bir ilham kaynağı görevindeydi. Gemilerin iskelesi solu sancağı ise sağı gösteriyordu bundan ilham alınarak geliştirilen uçaklarda da benzer ayrıntılar kullanılmaya başlandı.

Teknelerde bulunan kürek sıkışmasın diye girişlerin soldan yapılmasından ilham alınmasıyla uçakların kapılarının konumları da belirlenmiş oldu.

Yani 100 yıl öncesinde gemicilikten ilham alınarak yapılan bu ayrıntı günümüzde bir kural statüsüne gelerek uçağa binişlerin sol taraftan olması halini aldı.