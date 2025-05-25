Cihan Çanak'ın adalesinde yaralanma tespit edildi

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Trabzonspor'a sezon başında Standard Liege'den 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Cihan Çanak'tan kötü haber geldi.

Bordo-mavililer, 20 yaşındaki hücum oyuncusunun sol arka üst adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

"TEDAVİSİNE SAĞLIK EKİBİMİZCE BAŞLANILMIŞTIR"

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun, hafta içinde yapılan antrenmanda sakatlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: