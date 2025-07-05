Ciro Immobile, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş, 35 yaşındaki İtalyan golcü Ciro Immobile’nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, anlaşmaya göre İtalyan oyuncuya 2 milyon 625 bin euro fesih tazminatı ödeyecek.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Immobile, siyah-beyazlı kulübe ve İstanbul'a sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla veda etti.

"HOŞÇA KAL BEŞİKTAŞ, HOŞÇA KAL İSTANBUL"

Tecrübeli golcü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hoşça kal Beşiktaş, hoşça kal İstanbul. Birlikte çok eğlendik ve coştuk. Sıcaklığınız bana her zaman çok şey kattı ve büyük bir motivasyon verdi! Ben ve ailem, bizi ilk dakikadan itibaren evimizde hissettirdiğiniz için size teşekkür ederiz. Her şey için bol şans diliyorum.