Abone ol: Google News

Ciro İmmobile ilk maçında sakatlandı: 2 ay yok...

Beşiktaş'tan Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile'den takımına kötü haber geldi. İlk lig maçında acılar içinde yerde kalarak sakatlanan Ciro Immobile, yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 17:08
Ciro İmmobile ilk maçında sakatlandı: 2 ay yok...

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Bologna'ya giden Ciro Immobile, Serie A'daki ilk maçında büyük bir şok yaşadı.

İlk 11 başladığı Roma maçının 30. dakikasında sakatlanan ve sahayı terk eden Immobile'den kötü haber geldi.

İLK MAÇINDA SAKATLANDI

Sky Sport'un haberine göre Ciro Immobile'nin yapılan tetkiklerinde femoral rektus lezyonu tespit edildi.

Ciro Immobile'nin yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

2 AY YOK 

Bologna'ya transferinden önce geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen 36 yaşındaki deneyimli golcü, siyah-beyazlılarda 41 maçta 19 gol attı ve 4 asist yaptı.

Eshspor Haberleri