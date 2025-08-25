Ciro İmmobile ilk maçında sakatlandı: 2 ay yok...

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Bologna'ya giden Ciro Immobile, Serie A'daki ilk maçında büyük bir şok yaşadı.
İlk 11 başladığı Roma maçının 30. dakikasında sakatlanan ve sahayı terk eden Immobile'den kötü haber geldi.
İLK MAÇINDA SAKATLANDI
Sky Sport'un haberine göre Ciro Immobile'nin yapılan tetkiklerinde femoral rektus lezyonu tespit edildi.
Ciro Immobile'nin yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
2 AY YOK
Bologna'ya transferinden önce geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen 36 yaşındaki deneyimli golcü, siyah-beyazlılarda 41 maçta 19 gol attı ve 4 asist yaptı.