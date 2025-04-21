Ciro Immobile, Serie A yıldızlarıyla aynı maaşı alıyor

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Beşiktaş'ın sezon başında Lazio'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı Ciro Immobile'nin, kazandığı maaşa göre gösterdiği performans beklentilerin altında kaldı.

Siyah-beyazlılardan yıllık 6 milyon euro kazanan İtalyan golcü, dünya futbolunun önemli golcüleri arasında gösterilen ve Serie A'da top koşturan Marcus Thuram ve Romelu Lukaku ile de aynı ücreti kazanıyor.

SERİE A'NIN GOLCÜLERİYLE AYNI MAAŞI ALIYOR

Inter'in Fransız yıldızı Marcus Thuram bu sezon tüm kulvalarda 44 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 17 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Serie A'nın bir diğer yıldızı Romel Lukaku da bu sezon 33 maçta 12 gol, 11 asiste imza attı.

LEAO VE ABRAHAM'I DA GEÇTİ

2025'te sadece 2 gol kaydedebilen Immobile'nin ise 36 maçta 15 golü bulunuyor. İtalyan futbolcu bu gollerin 11'ini ligde kaydetti.

Öte yandan Immobile, Milan'ın yıldızları Rafael Leao ve Tammy Abraham'dan daha fazla kazanıyor.

Inter'in yıldızı Di Marco'dan da daha fazla maaş alan alan Immobile, Hakan Çalhanoğlu ile ise aynı ücreti alıyor.

SON 10 MAÇTA 1 GOL

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki golcüsü Ciro Immobile, ligde çıktığı son 10 maçta 1 gol atabildi. Ciro, 27. haftadaki Gaziantep FK maçında gol sevinci yaşamıştı.