Fenerbahçe, TOFAŞ karşısında hata yapmadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 90-82'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ali Şakacı, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök
Fenerbahçe: Onuralp Bitim 5, Melih Mahmutoğlu 9, Horton-Tucker 15, Melli 2, Birch 2, Bacot 10, Metecan Birsen 11, Emre Ekşioğlu 3, Boston 9, De Colo 4, Biberovic 10, Jantunen 10
TOFAŞ: Perez 8, Yiğitcan Saybir 11, Tolga Geçim 6, Blazevic 8, Besson 9, Floyd 14, Özgür Cengiz 5, Whaley, Kidd 7, Lewis 5, Furkan Korkmaz 9
1. Periyot: 19-23
Devre: 45-38
3. Periyot: 68-59