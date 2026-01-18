Abone ol: Google News

Fenerbahçe, TOFAŞ karşısında hata yapmadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği TOFAŞ'ı 90-82 yendi

Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 20:10
Fenerbahçe, TOFAŞ karşısında hata yapmadı
  • Fenerbahçe, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında TOFAŞ'ı 90-82 mağlup etti.
  • Maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı.
  • Bu sonuçla ev sahibi Fenerbahçe sahasında galibiyet elde etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 90-82'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Şakacı, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök

Fenerbahçe: Onuralp Bitim 5, Melih Mahmutoğlu 9, Horton-Tucker 15, Melli 2, Birch 2, Bacot 10, Metecan Birsen 11, Emre Ekşioğlu 3, Boston 9, De Colo 4, Biberovic 10, Jantunen 10

TOFAŞ: Perez 8, Yiğitcan Saybir 11, Tolga Geçim 6, Blazevic 8, Besson 9, Floyd 14, Özgür Cengiz 5, Whaley, Kidd 7, Lewis 5, Furkan Korkmaz 9

1. Periyot: 19-23

Devre: 45-38

3. Periyot: 68-59

