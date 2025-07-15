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Ciro Immobile’den transfer sonrası şaşırtan Beşiktaş sözleri

Beşiktaş'tan ayrılan Ciro Immobile, katıldığı yeni takımı Bologna'da Türkiye'deki zamanı hakkında açıklamalarda bulundu. İtalyan golcü, "İtalya Ligi'nin verdiği enerjiye, maça hazırlanırken ve şehirde dolaşırken hissettiğim baskıya hala ihtiyacım vardı. Türkiye'de bu hissi kaybediyordum." dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
15.07.2025 10:47
Ciro Immobile’den transfer sonrası şaşırtan Beşiktaş sözleri

Geçtiğimiz sezonda İtalya ekibi Lazio'dan Beşiktaş'a gelen Ciro Immobile, siyah-beyazlı taraftarların hayal kırıklığına uğradığı isimlerden biri olmuştu.

Kaçırdığı gollerle hatırlanan Ciro, Beşiktaş'ta sözleşmesini feshederek Bologna ile anlaşmıştı.

BEŞİKTAŞ SONRASI KONUŞTU 

Bologna tarafından ise yeni transferleri Ciro Immobile için basın toplantısı düzenlendi.

Immobile, basın toplantısında Türkiye'de geçirdiği sürede zor zamanlar yaşadığını belirtti.

Siyah-beyazlı formayla beklentileri karşılayamayan tecrübeli golcü, Türkiye’de aradığı futbol ortamını bulamadığını söyledi.

BASKIYA İHTİYACIM VARDI: TÜRKİYE'DE BU HİSSİ KAYBEDİYORDUM

Immobile şunları söyledi:

"İtalya Ligi'nin verdiği enerjiye, maça hazırlanırken ve şehirde dolaşırken hissettiğim baskıya hala ihtiyacım vardı. Türkiye'de bu hissi kaybediyordum ve kariyerimi zirvede bitirmek istiyordum. Bologna'ya gelme fırsatı karşıma çıktığında, çoktan ikna olmuştum. Buradaki coşku tam da aradığım şeydi."

Eshspor Haberleri