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Ciro Immobile'nin transferinde maaş krizi çıktı

Bologna'nın ilgilendiği Ciro Immobile, İtalyan ekibine transfer olmaya sıcak bakıyor. Immobile'nin Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 6.5 milyon euroluk ücret ise transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Ciro Immobile'nin transferinde maaş krizi çıktı

İtalyan ekibi Bologna, Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile için harekete geçti.

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan ekibi, Immobile ile temasa geçti. Immobile, Bologna'ya transfer olmaya sıcak bakıyor.

TEK ENGEL MAAŞI 

35 yaşındaki deneyimli golcü, transfer için Bologna Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ile de temas kurdu.

İtalyan golcünün Beşiktaş'tan kazandığı yıllık 6.5 milyon euro ücret nedeniyle sözleşme şartlarının nasıl çözüleceği belirsizliğini koruyor.

BOLOGNA ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR 

Bologna, bu sorunu çözmek için Immobile ile temaslarını sürdürüyor.

Ciro Immobile'nin Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Beşiktaş forması altında 41 maçta süre bulan Ciro Immobile, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.

Eshspor Haberleri