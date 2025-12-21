Abone ol: Google News

Çorum FK, Sakaryaspor'u yendi

Çorum FK, 1. Lig'in 18. haftasında evinde Sakaryaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.12.2025 18:05
Çorum FK, Sakaryaspor'u yendi
  • Çorum FK, 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor'u 2-0 yendi.
  • Braian Samudio ve Oğulcan Çağlayan golleri attı.
  • Çorum FK, 32 puanla 4. sıraya yükseldi.

1. Lig'in 18. haftasında Çorum FK, Sakaryaspor'u konuk etti.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.

Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Braian Samudio ve 79. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.

LİGDEKİ SON DURUM

Bu sonuçla birlikte 32 puana yükselen Çorum FK, 4. sıraya yerleşti. 22 puanda kalan Sakaryaspor ise 13. sırada konumlandı.

1. Lig'in 19. haftasında Çorum FK, deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Sakaryaspor ise Manisa FK'yı konuk edecek.

Eshspor Haberleri