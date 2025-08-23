Çorum FK, Sarıyer'i son dakikada yendi

1. Lig'in 3. haftasında Çorum FK, sahasında Sarıyer'i konuk etti.

Mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-1 kazandı.

ÇORUM FK DOLUDİZGİN LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Karşılaşmada Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Pedrinho ve 90+8'de penaltı noktasında Eze kaydetti. Sarıyer'in tek golünü 82. dakikada Dembele kaydetti.

Bu sonuçla beraber Çorum FK, sezona 3 maçta 3 galibiyetle başladı ve liderlik koltuğunda yer aldı. Sarıyer ise 1 puanla 15. sırada konumlandı.

Çorum FK, gelecek hafta Keçiörengücü'ne konuk olacak. Sarıyer ise Erzurumspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada sol kanattan yapılan ortada kaleci Alperen'in uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Pedrinho meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

82. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dembele'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

90+5. dakikada Mehmet Ali Büyüksayar’ın Samudio’ya müdahalesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+8. dakikada penaltıyı kullanan Eze topu ağlara gönderdi. 2-1