Çorum FK, Tahsin Tam ile anlaştı

1. Lig'de 2025-2026 sezonunda mücadele edecek olan ve sezon sonunda Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran Çorum FK, takımın başına Teknik Direktör Tahsin Tam'ı getirdiğini duyurdu.

Tahsin Tam, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında Çorum FK'da teknik direktörlük görevini yürütmüştü.

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Konuyla ilgili Çorum FK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: