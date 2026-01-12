Beşiktaş’ta David Jurasek dönemi sona erdi

- Beşiktaş, David Jurasek ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını TFF'ye bildirdi.
- Çekyalı sol bek, Beşiktaş formasıyla 17 maça çıktı ancak gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
- Teknik heyetin revizyon çalışmaları doğrultusunda, sol bek pozisyonu için yeni transferler bekleniyor.
Ara transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş’ta önemli bir ayrılık yaşandı.
Siyah-beyazlı kulüp, sezon başında Benfica’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı David Jurasek’in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.
17 MAÇTA GOL YA DA ASİST KATKISI ÜRETEMEDİ
25 yaşındaki Çek sol bek, Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıktı. 1.83 boyundaki Jurasek, görev aldığı karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.
Beşiktaş’ta teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda revizyon çalışmaları sürerken, Jurasek ile yolların ayrılmasıyla birlikte siyah-beyazlıların sol bek hattı için yeni hamleler yapması bekleniyor.