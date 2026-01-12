Trabzonspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

- Trabzonspor, İstanbulspor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına devam ediyor.
- Fatih Tekke yönetimindeki takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ısınma, 5'e 2 ve taktik çalışması yaptı.
- Bordo-mavililer, yarınki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve 14 Ocak Çarşamba günü İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi.
5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
MAÇ 14 OCAK'TA OYNANACAK
Trabzonspor, Türkiye Kupası 2. hafta maçında İstanbulspor ile 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.