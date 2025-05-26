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Haber Merkezi

Süper Lig'de 25'inci kez ipi göğüsleyen Galatasaray, Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi.

Ebru Yaşar, Kenan Doğulu, Emircan İğrek gibi isimler sahne aldı.

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı açıklanan Coşkun Sabah, sahneye çıkmadı.

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili videolu bir açıklama yaptı.

"KUTLAMA PROGRAMINDAYDIM AMA DEĞİŞTİRİLDİ"

Galatasaray'a sitem eden Coşkun Sabah, Yenikapı'daki kutlama programından çıkarıldığını söyledi.

Sabah, "Kutlama programındaydım ama değiştirildi. Medyaya yapılan servislerde ismim vardı. Menajerler rahat durmamış ve organizasyonu rahatsız etmişler. Kulübe yakışmadı. Ben de Ankara'dan dönmüştüm, yorgundum. Nasıl döneceğim diye düşünürken çıkarıldığımı öğrendim." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE GELMEMİŞTİ

Öte yandan Galatasaray Taraftar Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, 2014-15 şampiyonluğunda Çanakkale’de düzenlenen şampiyonluk gecesine söz verdiği halde katılmayan Coşkun Sabah'ı hiçbir faaliyete çağırmama kararı aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin, 25 Temmuz 2015'te Çanakkale’de düzenlediği ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı şampiyonluk gecesine, daha önce anlaşılmasına rağmen sanatçı Coşkun Sabah gelmemişti.