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Haber Merkezi

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarındaki zulmüne yeni bir boyut kazandırdı.

Son günlerde İran'a da saldıran İsrail, dünyadaki gerginliği giderek artırdı.

Hal böyle olunca geçtiğimiz gün Kanada'nın Kananaskis kentinde düzenlenen G7 toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'a dikkat çeken bir hediye verildi.

RONALDO, TRUMP'A FORMA GÖNDERDİ

Hediyeyi gönderen kişi ise dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ydu.

Buna göre Trump'a Ronaldo tarafından imzalanan bir Portekiz takımı forması hediye edildi.

Trump, kameralara formayı göstererek poz verdi.

"BARIŞ İÇİN DUA EDİYORUM"

Ronaldo'nun formanın arkasına bir de kısa bir not yazdığı görüldü.

İmzasının altında bulunan notta ise, "To President Donald J Trump. Praying for peace (Başkan Donald J Trump'a. Barış için dua ediyorum)" ifadeleri yer aldı.