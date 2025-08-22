Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in evlilik sözleşmesi ortaya çıktı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez, yaklaşık 10 yılın ardından evlilik kararı aldı.

Çift, beş çocuklarıyla birlikte sürdürdükleri hayatlarını artık resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

Nişan haberi 11 Ağustos 2025’te sosyal medya üzerinden duyuruldu.

YILLARDIR BİRLİKTE OLDUĞU GEORGİNA'YLA EVLENİYOR

31 yaşındaki model Georgina, Instagram hesabında paylaştığı devasa pırlanta yüzüğün fotoğrafıyla “Evet, kabul ediyorum. Bu hayatta ve tüm hayatlarımda” notunu düştü.

Ronaldo’nun yaklaşık 5 milyon dolara mal olan yüzüğüyle mücevher uzmanlarını bile şaşırttığı belirtildi.

Portekiz basınından TV Guia’nın haberine göre; çift, olası bir ayrılık ihtimaline karşı yıllar önce bir evlilik sözleşmesi imzaladı.

50 MİLYON DOLAR TAZMİNAT, 5.6 MİLYAR DEĞERİNDE MALİKANE...

Anlaşmaya göre Georgina Rodriguez, ayrılık durumunda 50 milyon dolarlık tazminat ödenecek.

Ayrıca Ronaldo’nun Madrid’deki 5,6 milyon dolar değerindeki La Finca’daki malikanesi de Georgina’nın mülkiyetine geçecek.

İşte anlaşmanın detayları...

• Aylık 121 bin dolar ödenek

• 5,6 milyon dolar değerinde gayrimenkul

• Ömür boyu emeklilik

• Çocuk desteği - aylık 500 bin dolar

• Hayat tarzı bakım - Yılda 2 milyon dolar

• 2 lüks araba

• Yılda 2 tatil

• Ayrılık durumunda 50 milyon dolar tazminat