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Cristiano Ronaldo'dan takım arkadaşlarına olay hareket

Cristiano Ronaldo'dan takım arkadaşlarına olay hareket Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ittihad'a 3-2 mağlup olan Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşlarına yaptığı hareket gündem oldu. Portekizli yıldız, takım arkadaşlarının savunma hatası sonrası uyuma hareketi yaparak takımı eleştirdi.