Cristiano Ronaldo'nun gecesi: Yine boş geçmedi...

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu ilk hafta maçında Portekiz, Ermenistan'a konuk oldu.

Deplasmanda şov yapan Portekiz, Ermenistan'ı 5 golle geçti.

MAÇA DAMGA VURDU

40 yaşına gelmesine rağmen emekliliği düşünmeyen Cristiano Ronaldo, ilk 11'de çıktığı Ermenistan maçında 2 gol atarak karşılaşmanın yıldızı oldu.

Ronaldo özellikle 46. dakikada attığı golle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

CEZA SAHASI DIŞINDAN MÜKEMMEL ATTI

Portekizli yıldızın ceza sahası dışından attığı gol, alkış topladı...

Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, milli takımlar düzeyinde 140. golünü kaydetti.

Yıldız oyuncu ayrıca kariyerindeki de 942. golü attı.