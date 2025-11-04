Cristiano Ronaldo'nun oğlunun da oynadığı Portekiz, Antalya'da şampiyon oldu Antalya'da 16 yaş altı futbol milli takımları arasında düzenlenen hazırlık turnuvasında, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Dos Santos'un da forma giydiği Portekiz, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Göster Hızlı Özet Antalya'da düzenlenen 16 yaş altı futbol turnuvasında Portekiz, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Cristiano Ronaldo'nun 15 yaşındaki oğlu Cristiano Dos Santos, turnuvada Portekiz forması giydi.

Maçı Ronaldo'nun annesi ve nişanlısı da izledi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Antalya'da 16 yaş altı futbol milli takımları arasında düzenlenen hazırlık turnuvasında heyecan yaşandı. Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde düzenlenen özel turnuvaya; Türkiye, İngiltere, Portekiz ve Galler'in 16 yaş altı milli takımları katıldı. RONALDO'NUN OĞLU OYNADI Al Nassr'da forma giyen Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 15 yaşındaki oğlu Cristiano Dos Santos, turnuvada Portekiz takımında yer aldı. Genç futbolcu, Portekiz'in İngiltere ile oynadığı son hazırlık mücadelesinde uzatma dakikalarında oyuna dahil oldu. Portekiz, 8. ve 29. dakikalarda Rafael Cabral'in attığı gollerle turnuvadaki üçüncü maçından da galip ayrıldı. İngiltere'nin karşılaşmadaki tek golünü 54. dakikada, Reggie Watson kaydetti. PROTOKOL TRİBÜNÜNDEN İZLEDİLER Maçı, Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro ile nişanlısı Georgina Rodriguez de protokol tribününden izledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende, şampiyonluk sevinci yaşayan Portekiz 16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı kupasını kaldırdı. Ronaldo'nun annesi Aveiro ile nişanlısı Rodriguez, seremoninin ardından sahaya inerek Cristiano Dos Santos ile fotoğraf çektirdi. Eshspor Haberleri Desire Doue, 2025 Golden Boy ödülünü kazandı

Samsunspor: 12’nci adamla Avrupa’da başarıya koşacağız

Fenerbahçe orta sahasında Edson Alvarez’den güçlü oyun