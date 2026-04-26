Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EuroCup 1 şampiyonu Fenerbahçe'ye tebrik

EuroCup 1 finalleri, 23-26 Nisan tarihleri arasında İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlendi.

Organizasyonun finalinde Türk derbisi heyecanı yaşandı. Pala Serradimigni Spor Salonu'nda oynanan final maçında Rakibi Galatasaray'ı 61-57 mağlup eden Fenerbahçe, EuroCup 1’deki ikinci, Avrupa’daki dördüncü şampiyonluğunu yaşadı.

"TÜM FENERBAHÇE CAMİASINI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 1 şampiyonu olan Fenerbahçe'yi kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 1 şampiyonu olan Fenerbahçe İstanbul Jet Takımımızı, oyuncularını, teknik heyetini ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum.