Dal Varesanovic, takımına daha fazla katkı verecek

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımıyla sürdüren Rizespor'un 24 yaşındaki oyuncusu Dal Varesanovic, futbola başlama serüveni, Liverpool'da geçirdiği dönem ve yeni sezonda beklentilerini AA muhabirine anlattı.

"3 YILDIR ERZURUM'A GELİYORUM"

Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Varesanovic, Karadeniz ekibiyle üçüncü sezonu olduğunu hatırlatarak, şunları dedi:

3 yıldır Erzurum'a geliyorum. Burada ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Otelimiz, sahamız çok güzel. Yeni sezona hazırlanmak için her türlü imkana sahibiz. Bizim için önemli olan burada herkesin sağlıklı ve hazır olması. Umarım sezon başına kadar da hazır oluruz.

"GEÇEN SEZONA GÖRE DAHA YÜKSEK BEKLENTİLERİM VAR"

Geçen sezondan daha yüksek beklentilerinin olduğunu aktaran Varesanovic, şu şekilde konuştu:

Geçen sezona göre daha yüksek beklentilerim var. Sezon boyunca forma giymem beni mutlu etti ancak istatistiklerime bakınca daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarım performans gösterdikçe ben de gelişiyorum. Ama genel olarak memnunum.

"KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ STADYUMLARA GİDİYORUM"

2002-2003 sezonunda Bursaspor'da da forma giyen eski Bosna Hersek Milli Takımı'nın eski oyuncusu Mirza Varesanovic'in oğlu olan Dal Varesanovic, ailenin diğer fertlerinin de futbol oynadığını anlattı.

Varesanovic, şu ifadeleri kullandı:

Küçük yaşlardan beri stadyumlara gidiyorum. Özellikle babamı izlemeye gider, dedemin de sürekli hikayelerini dinlerdim. Futbolun içinde olan bir aileyiz. Futbol bizim kanımızda var ama aslında beni futbola başlatan ağabeyimdir. Ben küçükken babam beni, ağabeyim Mak Varesanovic maçlarını ve antrenmanlarını izlemeye götürürdü. O zamanlarda futbolcu olmaya karar verdim.

"TÜRK FUTBOLU SON YILLARDA GELİŞİM GÖSTERİYOR"

Karadeniz ekibine, Bosna Hersek'in Saraybosna takımından gelen Varesanovic, daha önce İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool'da oynadığını, bu dönemde genç yaşına rağmen önemli tecrübeler kazandığını dile getirerek, şunları söyledi:

Türk futbolu son yıllarda gelişim gösteriyor ve bence Avrupa'dan daha fazla saygı görmesi gerekiyor. Son zamanlarda Avrupa ile kıyaslanacak transferler oluyor. Bu anlamda Türkiye'ye saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Liverpool gibi bir kulüp sizi aradığında 'hayır' demeniz zor oluyor. Benim için o dönemler çok farklıydı. İlk kez yurt dışına yalnız çıkıyordum. Orada tabii ki fazla tecrübe edindim ve çok fazla şey öğrenme şansım oldu. İlk hocam Steven Gerrard'dı. Sonraki hocalarımı dahil hepsinden çok fazla şey öğrendim. Özellikle Gerrard'dan öğrendiğim çok fazla şey var. Bu tabii ki çok önemli bir tecrübe.

"ELİMDEN GELENİN FAZLASINI YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Yeni sezon beklentileri ve kariyeri hakkında da beklentilerini anlatan Varesanovic, sözlerini şöyle tamamladı: