Abone ol: Google News

Danylo Sikan, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 13.09.2025 16:16
Danylo Sikan, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.

Kulüp sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, bordo-mavili futbolcu Danylo Sikan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

"FENERBAHÇE MAÇI KADROSUNA DAHİL EDİLMEMİŞTİR"

Beşir, şu ifadeleri kullandı:

Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir.

Eshspor Haberleri