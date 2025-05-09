David Beckham bir kulüp daha satın aldı

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Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve Gary Neville, İngiltere 4. Futbol Ligi'nde (League Two) mücadele eden Salford City Kulübü'nü satın aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'li iş insanı Declan Kelly ve İngiliz yatırımcı Mervyn Davies'in yeni dönemde, eş başkanlar olarak görev yapacağı belirtildi.

SAHİBİ OLDUĞU 2. TAKIM: ÇOCUKLUK YILLARINI GEÇİRDİ

Aynı zamanda Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'nin sahiplerinden biri olan Beckham, yaptığı açıklamada çocukluk yıllarının Salford'da geçtiğini ve bu ekibin parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Salford City, sezonu İngiltere 4. Futbol Ligi'nde 69 puanla 8. sırada tamamladı.