Davinson Sanchez 100. maçına çıktı

- Davinson Sanchez, Galatasaray formasıyla 100. maçına Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye karşı çıktı.
- 2023'te Tottenham'dan 9,5 milyon euroya transfer edilen Sanchez, bu süre zarfında birçok önemli maçta görev aldı.
- Kolombiyalı oyuncu, Galatasaray'da 3 farklı kupa şampiyonluğu yaşadı.
Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, Davinson Sanchez, 100’ler kulübüne girdi.
Müsabakaya 11’de başlayan Sanchez böylece sarı-kırmızılılardaki 100. maçını oynadı.
9 GOL ATTI
2023 yılında İngiliz ekibi Tottenham’dan 9 milyon 500 bin euro bonservis ödenerek transfer edilen Sanchez, bugüne kadar Süper Lig’de 69, UEFA Avrupa Ligi’nde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 10, Türkiye Kupası’nda 8 ve Süper Kupa’da da 2 mücadelede görev aldı.
29 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 9 da gol sevinci yaşadı.
KAZANDIĞI ŞAMPİYONLUKLAR
Kolombiyalı futbolcu ayrıca Galatasaray'da Süper Lig’de 2 ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa’da da 1’er şampiyonluk yaşadı.