Davinson Sanchez 100. maçına çıktı

Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelirken, Davinson Sanchez, 100’ler kulübüne girdi.

Müsabakaya 11’de başlayan Sanchez böylece sarı-kırmızılılardaki 100. maçını oynadı.

9 GOL ATTI

2023 yılında İngiliz ekibi Tottenham’dan 9 milyon 500 bin euro bonservis ödenerek transfer edilen Sanchez, bugüne kadar Süper Lig’de 69, UEFA Avrupa Ligi’nde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 10, Türkiye Kupası’nda 8 ve Süper Kupa’da da 2 mücadelede görev aldı.

29 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 9 da gol sevinci yaşadı.

KAZANDIĞI ŞAMPİYONLUKLAR

Kolombiyalı futbolcu ayrıca Galatasaray'da Süper Lig’de 2 ve Türkiye Kupası ile Süper Kupa’da da 1’er şampiyonluk yaşadı.