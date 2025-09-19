Demir Ege Tıknaz'dan hakeme tepki! Ceza almak istemiyorum

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Göztepe sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Beşiktaş forması giyen orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"GERÇEKTEN KÖTÜ OYNADIK"

Demir Ege, şunları dedi:

Gerçekten kötü oynadık. Maçlara genel olarak kötü başlıyoruz. Buna çözüm bulmalıyız. Yeni bir takımız. Yavaş yavaş alışıyoruz ama bunun bahanesi olamaz. Beşiktaş, sahaya kazanmak için çıkar. Çok istediğimiz gibi gitmedi.

"ÇOK TARTIŞILAN POZİSYONLAR VAR"

Demir Ege Tıknaz, ayrıca şu şekilde konuştu:

Hakemle ilgili şunu söyleyeceğim. Çok fazla oyun durdu. Çok tartışılan pozisyonlar var. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza almak istemiyorum ama benimle ilgili de kırmızı kart pozisyonu var. Böyle dediğim gibi.