Derbinin hakemi Slavko Vincic, Şampiyonlar Ligi'nde tepki topladı

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Süper Lig'in 25. haftasında 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Slavko Vincic, Arsenal ile PSG arasındaki oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final maçında düdük çaldı.

Deneyimli hakemin kararları İngiliz taraftarların büyük tepkisini çekerken Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın da sık sık itirazlarda bulunduğu görüldü.

OYNANAN FUTBOLDAN ÇOK VINCIC KONUŞULDU

İlk yarıda oyun fauller nedeniyle sık sık dururken Saka ve Trossard'a çıkan sarı kartlar da tribünde seslerin yükselmesine neden oldu.

İkinci yarı takımlar sahaya çıktıktan bir süre sonra gelen Vincic ve ekibi, çimlere adım attığı anda Arsenal taraftarının ıslıklı tepkisine maruz kaldı.

"HAKEM MAÇI ÇOK ZOR HALE GETİRDİ"

Efsane İngiliz futbolcu da Alan Shearer da Vincic'e yüklenirken, "Bence hakem, oyuncularla konuşma şekli ve tavrıyla çok iyi bir maçı kendisi için çok zor hale getirdi. Oyuncular için gerçekten sinir bozucu, gerçekten öyle." dedi.

Shearer ayrıca, "Performansından etkilenmedim. Oyunun akışına izin vermek yerine gösterinin yıldızı olmak istediğini düşündüm." şeklinde konuştu.