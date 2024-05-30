Detaya bakın... Fenerbahçe'yi eleyen Avrupa kupası kazanıyor Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Fiorentina'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu sonuç, Avrupa'da kupa hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe için bir başka hayal kırıklığı daha yarattı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde, Olympiakos uzatmalarda attığı golle Fiorentina'yı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Yunan ekibi, kendi sahası Ayasofya Stadı'nda düzenlenen finalde büyük bir zafer kazandı.

Bu sonuç, Fenerbahçe taraftarlarına bir hayal kırıklığı daha yaşattı.

Sezona Avrupa'da kupa hedefiyle başlayan "Sarı Kanarya", UEFA Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde Olympiakos'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup olarak elenmişti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu değişiklikleri ve stratejik kararları bu süreçte yoğun eleştiriler aldı.

Ali Koç da eleştiriliyor...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kararları da tartışma konusu oldu. Trabzon'da uğradığı saldırı ve linç girişimi sonrasında Süper Kupa'da Galatasaray karşısına U-19 takımıyla çıkma kararı, oyuncuların konsantrasyonunu bozduğu ve Olympiakos karşısındaki performansı olumsuz etkilediği yorumlarına yol açtı. Futbol çevreleri, Fenerbahçe'nin son birkaç sezondur benzer durumlarla karşı karşıya kaldığını ve bu nedenle Avrupa'da başarıyı kaçırdığını belirtiyor.

Fenerbahçe'yi eleyen Avrupa kupası kazanıyor

Fenerbahçe'yi eleyen takımların Avrupa'daki başarıları dikkat çekiyor. Olympiakos, sarı-lacivertlileri eledikten sonra Avrupa'da şampiyon olan üçüncü takım oldu.

Frakfurt, ve Sevilla detayı...

2021-2022 sezonunda, Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer almıştı. Fenerbahçe grup aşamasını geçememişken, Frankfurt turnuvayı kazandı.

2022-2023 sezonunda ise Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarını namağlup tamamladıktan sonra Sevilla ile eşleşti.

Beklentilerin aksine, deplasmanda 2-0 yenilip, Kadıköy'de 1-0 kazanmasına rağmen elendi.

Sevilla, bu sezonun sonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Bu başarı, Sevilla'nın 2008'de Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi elediği dönemi hatırlattı ve rövanşı kazandığı yorumlarına neden oldu.

Ali Koç yeniden aday

Ali Koç, başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı. 7

Koç yönetimindeki Fenerbahçe, 2020-2021 ve 2019-2020 sezonlarında Avrupa'da grup aşamasına kalamazken, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmış ancak Zenit'e elenmişti.