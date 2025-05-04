Dev derbinin öne çıkanları: Fenerbahçe veya Beşiktaş nasıl kazanır?

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Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek ve şampiyonluk iddiasını son haftalara kadar sürdürmek için sahadan galip ayrılmaya çalışacak.

Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi bileti anlamına gelecek üçüncülük için kazanmak isteyecek.

Hal böyle olunca iki takım için de 'Nasıl kazanır?' sorusu gündeme geldi.

Biz de iki takımın kazanması için yapabileceklerini sizler için listeledik.

FENERBAHÇE DERBİYİ NASIL KAZANIR?

İşte Fenerbahçe'nin kazanma formülü...

Beşiktaş, bu sezon büyük maçlarda iyi sonuçlar aldı çünkü topa sahip olmak zorunda kalmadı, açık oynamadı. Geçiş hücumlarını harika becerebilen Rafa Silva, Rashica, Gedson gibi silahlara da sahipti.

Fenerbahçe de ligin ilk yarısındaki derbide böyle gelişen bir atakla yıkıldı. Şimdi Beşiktaş'ı yenmek istiyorsa hücumlarını iyi ya da kötü bitirebilmeli, geçiş hücumlarına izin vermemeli.

GEÇİŞ HÜCUMLARINA İZİN VERME

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın topu kazandığı anlarda efektif oynamasına, savunmadan rahat ilk paslarla çıkmasına izin vermemeli.

Topu geri kazanma süresi, Fenerbahçe için derbide kritik olacak. Beşiktaş, savunmadan net pasla çıktığı her hücumda Fenerbahçe'ye tehlike yaratacaktır.

BASKIYLA BUNALT

Fenerbahçe, bu sezon kritik derbilere motive olmakta güçlük çekti. Oynanan üç Galatasaray derbisinin ikisinde ve deplasmandaki Beşiktaş derbisinde motivasyon problemleri yaşadı.

Fenerbahçe'nin ilk golü yese de bir şekilde maçın içinde kalması, ritmini ve oyun disiplinini kaybetmemesi şart.

HAREKET, DİNAMİZM

Fenerbahçe, derbilerde hız problemi yaşıyor. Aşırı yavaş kalıyor. Bunun nedeni, takımın temel direklerinin derbi seviyesi için biraz veteran kalmaları. Mourinho, son dönemde bunu adım adım değiştiriyor.

Sarı lacivertliler Tadic - Dzeko ekseninden daha çok Talisca eksenli bir takıma doğru kayıyor. Bu derbide Talisca'nın çilingirliğine, Oğuz Aydın'ın Osayi'nin kanatlardaki dinamizmine, merkezde Szymanski'nin Fred'in hareketli olmalarına ihtiyaç duyacak Fenerbahçe...

TRİBÜNLER

Fenerbahçe tribünleri, puan farkının 5 olması sonrası tepkiye meyilli hale geldi.

Beşiktaş'a karşı skorda geri de düşebilir Fenerbahçe, bu derbi ve çok doğal, ancak bu anlarda tribünlerin ne tepki vereceği de derbinin kaderini doğrudan etkileyecek.

BEŞİKTAŞ'IN KAZANMA FORMULÜ...

Diğer yandan işte Beşiktaş'ın Kadıköy deplasmanında kazanma formülü...

Fenerbahçe, bu sezon büyük maçlarda orta saha hakimiyetini kurmakta zorlandı. Beşiktaş'ın bu takım yapısının birçok zafiyeti olsa da bu tip derbi maçlar için dirençli, atletik, dinamik özelliklere sahip merkez oyuncuları var.

Özellikle Gedson ve Ox'un en iyi performanslarını sergilemeleri şart...

DİKKATLİ VE HATASIZ SAVUNMA

Beşiktaş savunması, konsantre olduğunda daha az hata yapıyor ve başarılı işler çıkarıyor. Bu derbide Beşiktaş savunması açık alanda oynamayacak ve bu da işlerini bir miktar kolaylaştıracak.

Fenerbahçe, hücumda dinamizmle oynayan bir takım değil. Kademelerde hata yapılmaması, savunmada pas yaparken ciddiyetin korunması, oyuncu markajlarının unutulmaması halinde gol yemesi zor olan Beşiktaş, 0-0'ı koruduğu müddetçe galibiyete daha çok yaklaşacaktır.

OLE'NİN TEK MAÇ USTALIĞI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer çalıştırdığı Molde, Manchester United ve Beşiktaş'ta 'tek maç' diyebileceğimiz ve genel plandan farklı hareket edilen derbi maçlarında ustalığını ispatlamış bir teknik adam.

Beşiktaş'ta da Athletic Bilbao ve Galatasaray maçlarında bu ustalığını gösterdi. Fenerbahçe'ye karşı da onun ve ekibinin analizleri, uygulamaları ve sürprizleri kritik olacak.

HÜCUMDA 'KESKİN' OL

Beşiktaş, bu sezon hücumda bitirici ve keskin olmakta, bulduğu pozisyonları bitirmekte güçlük çekti. Ancak, büyük maçlarda Beşiktaş yakaladığını atarak başarılı oldu.

Bilbao, Galatasaray ve sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe maçlarında Beşiktaş, hücumda hata yapmayarak ve kaçırmayarak zaferlere ulaştı. Beşiktaş, 3 puan için Kadıköy'de de bunu yapmalı...

TARAFTARA AF

Beşiktaş taraftarı açısından bu sezon nelerle hatırlanacak? Saha içi ve dışı birçok olumsuzluğu bir kenara bırakırsak 'en azından derbilerin kralıydık' demek adına kritik bir maç.

Beşiktaş futbol takımı, bu son İstanbul derbisini kazanarak taraftarına mutlu bir akşam yaşatmak zorunda...