Dev maç öncesi Victor Osimhen ve Tammy Abraham'da son durum

Süper Lig'de dev derbi geldi çattı.
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlıların İngiliz golcüsü Tammy Abraham, Kocaelispor maçında yaşadığı omuz sakatlığı sonrası oyundan çıkmıştı.
Abraham ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı.
MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK
Abraham'ın derbiye yetişip yetişemeyeceği merak konusuyken, bugünkü antrenmanda yer alması teknik heyeti sevindirdi.
Sağlık ekibinden alınacak son rapora göre İngiliz forvetin maç kadrosuna alınıp alınmayacağına maç saatinde Sergen Yalçın ve sağlık heyeti karar verilecek.
Diğer yandan Galatasaray'da da Victor Osimhen'in oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi.
OYNAMA İHTİMALİ YÜKSEK
Osimhen’in kadroda olacağı ve maçın durumuna göre oyuna dahil edilmesinin beklendiği ifade edildi.
Nijerya Milli Takımı’nda sakatlanan Victor Osimhen, Galatasaray’ın 3 maçını kaçırmış ve Süper Lig’deki Alanyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuşmuştu.
Yıldız golcü, Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool maçına ise ilk 11’de başlamış ve sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü kaydetmişti.