Devre arasında gelmişlerdi: Diego Carlos ve Carlos Cuesta beklenen performansı gösteremedi

Üç büyüklerden Fenerbahçe ve Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında savunma bölgesine takviyeler yapmıştı.

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, 11.5 milyon euro bonservis bedeliyle alındı.

FENERBAHÇE'DE BEKLENENİ VEREMEYEN İSİM: DIEGO CARLOS...

Sezon başına 4 milyon euro da maaş kazanan 32 yaşındaki futbolcu, yarım dönemde cebine 2 milyon euro koydu.

Sarı-Lacivertliler ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Diego Carlos geçen sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle sadece 5 maçta forma giyebildi.

Yaptığı hatalarla taraftara saç baş yolduran Carlos'un gönderilme ihtimali gündemde.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray da devre arasında Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon euro karşılığında Carlos Cuesta'yı almıştı.

BİR DİĞER HAYAL KIRIKLIĞI CUESTA

Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı savunmacıdan beklediği performansı alamadı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıkıp 1401 dakika süre alan Cuesta, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Bir türlü verim alınamayan ve 3 sene daha kontratı bulunan Cuesta ile de yolların ayrılması düşünülüyor.

Cuesta, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren Cuesta, yaptığı kademe hatasıyla 30 saniyede penaltıya sebep olmuştu.

YAPTIĞI HATA ŞAMPİYONLUĞU ZORA SOKUYORDU

Girdiği ilk pozisyonda markajındaki Can Keleş'i kaçıran ve düşüren Cuesta, 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet verdi ve Kasımpaşa, 3-3 eşitliği sağladı.

Bu puan kaybı, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı o dönem için zora sokmuştu.

26 yaşındaki stoper, 5 lig maçında forma giydi. Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçlarındaki performansı eleştirilen Cuesta, 2 Mart'taki Kasımpaşa maçından 24 Mayıs'taki Göztepe maçına kadar forma giyememişti.