Djiku: Şampiyon olmak istiyorsak Galatasaray'ı da yenmeliyiz

İHA

Fenerbahçe’nin başarılı defansı Alexander Djiku, kulüp televizyonunda yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programının konuğu oldu.

Sakatlık sürecinden bahseden Djiku, ligde oynayacakları Kayserispor ve Galatasaray maçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sakatlık sonrası takıma galibiyetle döndüğünü hatırlatan Djiku, şunları söyledi:



“Takıma katkı adına iyi bir performans ortaya koymak istedim”

Sarı-lacivertli formayla yavaş yavaş kalitesini ortaya koymaya çalıştığını ifade eden başarılı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman temiz ve net bir şekilde topu ayağından çıkarmayı seven bir oyuncuyum"

Saha içerisindeki bireysel özellikleri ve takıma verebileceği katkıyla alakalı konuşan 29 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

İnsanlar benim performansımı, kalitemi bilmiyorlardı. Belki de çok fazla maçımı izlememişlerdi. Ama büyük Fenerbahçe benim takip ettikten sonra, beni istedikten sonra bir nedeni vardı ve benim kalitemi, benim nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorlardı. Kulüp benim nasıl bir profilde oyuncu olduğunu biliyordu ve bundan dolayı Fenerbahçe beni buraya transfer etti. Evet, eleştirilerden bazıları uzun olmamamla alakalı ama bana göre her şey boy ile alakalı değil. Bir savunma oyuncusuysanız zamanlamanız da bana göre çok önemli. Dolayısıyla bu anlamda da güçlü olmanız, zamanlamayı iyi yapmanız gerekiyor. Bence bu önemli bir şey. Oyun kurmayla alakalı olarak da şunu söyleyebilirim; ben, her zaman temiz ve net bir şekilde topu ayağından çıkarmayı seven bir oyuncuyum. Hep bir şekilde takım arkadaşımla topu buluşturmayı seven, risk almadan, net bir şekilde topu adrese göndermeyi seven birisiyim. Uzun pas atmayı çok fazla sevmiyor, söylemiş olduğum gibi daha direkt olarak net toplar vermeyi seviyorum. Şu ana kadar performansımdan memnun, mutlu olduğumu söyleyebilirim. Tabii ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımız, camiamız benden mutluysa tabii ki ben de aynı şekilde kendimi mutlu hissederim. Ben de performansımı en iyi şekilde göstermeye devam edeceğim.