Dolmabahçe’de Jonas Svensson, David Jurasek ve Mert Günok'a tepki

Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.

Dolmabahçe’de tribünleri dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, performanslarını beğenmedikleri David Jurasek, Jonas Svensson ve kaleci Mert Günok’u ıslıkladı.

TEPKİ GÖRDÜLER

Müsabakanın 78. dakikasında Rıdvan Yımaz’ın yerine oyuna dahil olan David Jurasek, kendi ağlarına gönderdiği golle skorun 1-1’e gelmesine sebep oldu.

Jonas Svensson ve Mert Günok ise maçta gösterdikleri performans sebebiyle taraftarlar tarafından tepki gördü.

Oyuncular, mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına gitti.