Dolmabahçe’de Jonas Svensson, David Jurasek ve Mert Günok'a tepki

- Beşiktaş taraftarı, Gençlerbirliği maçında David Jurasek, Jonas Svensson ve Mert Günok'a tepki gösterdi.
- Jurasek'in kendi kalesine attığı gol, maçın 1-1'e gelmesine neden oldu.
- Svensson ve Günok'un performansı da eleştiri aldı.
Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.
Dolmabahçe’de tribünleri dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, performanslarını beğenmedikleri David Jurasek, Jonas Svensson ve kaleci Mert Günok’u ıslıkladı.
TEPKİ GÖRDÜLER
Müsabakanın 78. dakikasında Rıdvan Yımaz’ın yerine oyuna dahil olan David Jurasek, kendi ağlarına gönderdiği golle skorun 1-1’e gelmesine sebep oldu.
Jonas Svensson ve Mert Günok ise maçta gösterdikleri performans sebebiyle taraftarlar tarafından tepki gördü.
Oyuncular, mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına gitti.