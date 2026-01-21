Domenico Tedesco: Aston Villa'dan saklanmamıza gerek yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Aston Villa maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Sarı-lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Anderson Talisca da toplantıda yer aldı.

Tecrübeli teknik adam, İngiliz temsilcisiyle oynanacak karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çekerek, "Aston Villa maçı bence çok zor olacak. En üst seviyede olmak istiyorsanız bu tür maçları oynamaya alışmanız gerekiyor. Biz her zaman bu seviyede olmak istiyoruz." dedi.

"MAÇ İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Son haftalardaki form grafiğine de değinen Tedesco, takımın özgüvenli olduğunu vurguladı:

“Şu an iyi bir formdayız, çok iyi bir oyun var. Özgüvenimiz yüksek. Kendi stilimizi sahaya yansıtmalıyız. Aston Villa, Manchester City ile aynı puanda ve ligde 3. sırada. Ancak bu tarz maçlar bizim her sabah uyanma sebebimiz. Kaçmak yok, mücadele edeceğiz. Bu maç için sabırsızlanıyoruz.”

“SADECE DUYGUYLA OYNAYAMAZSINIZ”

Avrupa’da başarının yalnızca motivasyonla gelmeyeceğini belirten Tedesco, oyun disiplininin altını çizdi.

Tedesco, "Stuttgart ve Nice’i yenerken de duygularla oynadık ama sadece duygularla oynarsanız şansınız olmaz. Topa sahip olmalı, sahada iyi yayılmalısınız. Rakip de topla oynamayı seviyor, dikine oynuyorlar ve savunma arkasına koşular atıyorlar. Gerektiğinde gömülü savunma, gerektiğinde kontratak, gerektiğinde önde baskı yapıyorlar. Uzun yıllardır aynı teknik direktörle çalışan, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız." diye konuştu.

“CESUR OLMALIYIZ, SAKLANMAYA GEREK YOK”

Rakibin hücum çeşitliliğine de değinen İtalyan çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Aston Villa duran toplar, uzaktan şutlar ve oyun dönüşleriyle çok gol bulabiliyor. Cash, Rogers, Tielemans bu anlamda çok kaliteli oyuncular. Yerden, uzun toplarla da gol üretebilen, tamamlanmış bir takımlar. Ancak biz de cesur olacağız. Saklanmaya gerek yok. Rakibe göre adapte olmanız gereken anlar olabilir ama DNA’nız aynı kalmalı. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz.”

Avrupa Ligi’ndeki sıralamaya da değinen Tedesco, Aston Villa maçının kritik olduğunun altını çizerek, “İlk 8 şansımız bu maça çok bağlı. Evimizde oynamak bir avantaj. Yarın kazanırsak şansımız yükselir, kazanamazsak işimiz zorlaşır. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÜRECİ

UEFA listesinde yapılacak değişikliklerle ilgili soruya da yanıt veren Tedesco, “Kurallar var, istediğiniz kadar değişiklik yapamıyorsunuz. Son tarihi beklemek önemli. Transfer dönemi çok değişken. Kendi aramızda konuşuyoruz, kararları birlikte alıyoruz. Tabii ki listemizi güncelleyeceğiz.” dedi.

"HİÇBİR TAKIM BİZİMLE KADIKÖY'DE OYNAMAK İSTEMEZ"

Kadıköy atmosferine ayrı bir parantez açan Tedesco, “Taraftarlarımız inanılmaz. Her zaman itici güç ve ekstra motivasyon oluyorlar. Evimizdeki her maç benim için çok özel. Sadece Aston Villa değil, şu an hiçbir takım bizimle Kadıköy’de oynamak istemez.” diye konuştu.

TALISCA SÖZLERİ

Yıldız oyuncusu Anderson Talisca hakkında da konuşan Tedesco, “Talisca çok önemli bir futbolcu. Çok iyi bir insan ve iyi bir profesyonel. Işıklar yokken de çalışmak çok önemli. Ona yüzde 100 güveniyorum. Bu tarz bir oyuncuyu bulmak çok zor. Fenerbahçe’de olduğu için mutluyuz.” ifadelerini kullandı.