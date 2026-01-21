Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi: N'Golo Kante ve Maestro...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Transfer çalışmalarının sürdüğü Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi renklerine katmak istiyor...

Sarı-lacivertli yönetim, iki kez Arabistan'a çıkarma yapmasına rağmen futbolcu ile el sıkışmış ancak Al-İttihad'ı ikna edememişti.

Fenerbahçe bu transferden vazgeçmiş değil.

KANTE TRANSFERİNDE SON DURUM

Fenerbahçe, 6 Şubat'ta sona erecek ara transferin son gününe kadar şartları zorlayacak ancak işi hiç de kolay görünmüyor.

Çünkü Arabistan temsilcisi, sözleşmesi 30 Haziran 2026'da tamamlanacak 34 yaşındaki orta sahasına olan ilgi nedeniyle elini güçlendirmiş durumda.

Suudi kulübü, "Kante'yi isteyen bonservisi öder" düşüncesiyle hareket ediyor.

AL ITTIHAD'IN İSTEDİĞİ PARA

Öte yandan Matteo Moretto'nun haberine göre; Al Ittihad ile Fenerbahçe arasında N'Golo Kante transferi için temaslar sürerken, bonservis bedelinde henüz uzlaşma sağlanamadı. Suudi kulübünün Kante için 12-15 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe cephesi ise sözleşmesinin bitmesine yarım sezon kalmış oyuncuya yüksek bir bedel ödeme taraftarı değil.

MAESTRO DA GÜNDEMDE

Kante'nin yanı sıra orta saha bölgesi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Maestro'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş, bugün Alanyaspor Başkanı ve teknik direktörünün de katılacağı bir toplantıda resmi görüşme yapacak.

ALANYASPOR'LA GÖRÜŞME YAPILACAK

Toplantıya ayrıca oyuncular Maestro ve Ümit Akdağ'ın da katılacağı bildirildi.

Görüşme sırasında iki oyuncu adına yaz transfer dönemi için resmi teklif sunulacağı belirtildi.

22 yaşındaki ön libero Maestro, bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı.