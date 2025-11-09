Domenico Tedesco: Bu akşam çok mutluyum

Fenerbahçe, Süper Lig’in 12’nci haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor’u 4-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Tedesco, sözlerine şöyle başladı:

Bu akşam çok mutluyum. Skordan bağımsız olarak oyunu kontrol ettik. Rakip iyi bir formda, yeni bir hocaları var, yeni bir ruhları var. Hem onları hem kendi takımımı tebrik ediyorum.

"KUSURSUZ DEĞİL AMA GÜZEL BİR GECE"

"Oyununuza kusursuz der misiniz?" sorusuna Tedesco, şu cevabı verdi:

Bilemiyorum, yemememiz gereken 2 gol yedik, üstelik oyunu kontrol ederken. Kusursuz değil ama güzel bir gece oldu.

"TÜRKÇE KELİMELER SORUYORUM"

"Ne zaman Türkçe röportaj yapabiliriz?" sorusunu Tedesco, şöyle yanıtladı:

Çok zor, çok zor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ders almaya başlamadım. Tercümanlarıma sürekli Türkçe kelimeler soruyorum. Türkçe konuşmak için erken ama elimden geleni yapıyorum.

TÜRKÇE BAŞLADI

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, sözlerine Türkçe olarak, "Bu akşam çok mutluyum." diyerek başladı.

"SAKİN KALMAMIZ GEREKİYORDU"

Zor bir mücadeleyi geride bıraktıklarını vurgulayan Tedesco, "Ligin alt sıralarındaki takımlarla olan maçlara bakınca her zaman zor geçiyor. Fatih Karagümrük maçını da sayabilirim. Maçtan önce çok gergindim çünkü zorlu bir Plzen maçı oynayıp seyahat ettik. Bu sebeple gergindim. İstatistiklerine baktığımda Kayserispor maç başına 17 orta yapıyor ve bu ortalar kaliteli. Diğer takımlarda bu sayı maç başına 6-7 civarında. Bu yüzden sakin kalmamız gerekiyordu. Başta boşluk bulabilmek kolay olmadı. Boşluk bulamayınca rakibi koşturmamız gerekiyor. Dikine pas atmak için doğru anı bulana dek bunu yapmamız gerekiyordu. Takım da bu konuda olgunlaşıyor. Eğer 4 hafta önce bu maç oynansaydı 3 top kaybı yapardık ve kontra yerdik." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I UMURSAMIYORUM"

Galatasaray'ın Kocaelispor deplasmanından mağlubiyetle dönmesi ve puan farkının 1'e inmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Tedesco, "Galatasaray'ı umursamıyorum. Ben Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Sadece kendi takımıma bakıyorum. Onları izlemeye, analiz etmeye, onlarla oynayacağımız zaman başlayacağım. Şu anda bunun için doğru zaman değil, lig sıralaması da önemli değil. Çünkü önümüzdeki yol uzun." yanıtını verdi.

"FENERBAHÇE DEV BİR KULÜP"

Karşılaşmanın son bölümünde tribünlerin kendisi için yaptığı tezahüratı duymadığını dile getiren Tedesco, "Maça odaklanmıştım ve maçın ardından bunu bana söylediler. Ben de çok mutlu oldum. Fenerbahçe dev bir kulüp. Futbolcular ve teknik direktörler için en önemli şey taraftarlardır. Dolayısıyla onlar mutluysa ben de mutluyum." diye konuştu.

"FRED HARİKA BİR PERFORMANS ÇIKARDI"

İsmail Yüksek'in yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan Fred'e değinen Tedesco, şunları söyledi:

Fred harika bir performans çıkardı. Uzun bir süre oynamadıktan sonra 70-75 dakika oynamak aslında onun için kolay değildi. Ben ona her zaman sakin kalmasını söyledim. Orta sahada bir istikrar yakalamıştık, İsmail, Edson ve Marco'yla bir üçlü yakalamıştı. Bu Fred'e karşı verilmiş bir karar değil. Kendisi çok profesyonel ve pozitif bir insan. Kariyerine bakıyorsunuz ve kalitesini görüyorsunuz. Onun adına bugün çok mutluyum. Bugün toplu ve topsuz oyunda büyük enerji sağladı. Gollerde de büyük payı vardı. Kendisiyle gurur duyuyorum.

"TAKIM MODU ÇOK İYİ"

Futbolcuların çalışmalarını sıkı şekilde sürdürdüğünü dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "Bütün takım bizlerin güvenini hak ediyor. Bir rakibi anlattığımız zaman, rakip için kafa yoruyorlar. Takımın modu da çok iyi. Çalışanlar ve futbolcular çok mutlu, bu da çok önemli. Biz sabah 9'da toplandığımızda herkesin yüzü gülüyor ve ben de bundan keyif alıyorum. Kim oynarsa oynasın elinden gelenin en iyisini yapıyor. Oynamayanlar da kulübeden destek veriyor. Takım içinde iyi ve sağlıklı bir rekabet var. Bu iyi gidiş de tamamen takım sayesinde. Fiziksel kondisyon da çok iyi. 3 maç üst üste oynayınca biraz fiziksel durumu hissediyorsunuz. 60. dakikada taze kana ihtiyaç vardı. Plzen maçında yaptığımız değişiklikler sebebiyle bugün Asensio, Kerem ve Nene gibi oyuncular maça daha taze çıktılar. Bu durum da bizim için önemliydi." diyerek sözlerini tamamladı.