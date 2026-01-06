Domenico Tedesco: Bütün kupaları kazanmak istiyoruz

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa'da finale kaldıkları Samsunspor maçının ardından konuştu.

"BÜTÜN KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ"

40 yaşındaki teknik adam, "Bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Başkanın, birçok oyuncunun ilk kupası olabilir. Galatasaray finali için en iyisini yapacağız ve sonucu göreceğiz." dedi.

"MUSABA'NIN TAKIMA YARDIMI BÜYÜKTÜ"

Domenico Tedesco, ilk maçındaki performansıyla dikkat çeken yeni transfer Anthony Musaba ile ilgili, "Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar." ifadelerini kullandı.

"FİNALDE OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, finale çıktıkları için mutlu olduklarını aktararak, "Açıkçası finalde olduğumuz için mutluyum. Bu maç bizim için çok güzel bir test olacak. Ligin ikinci yarısı başlamadan önce güzel bir test olacak. Biz şuanda pozitif bir moddayız. 10 günlük bir iznimiz vardı ancak 10 günlük izinde bireysel planlar hazırladık. Bireysel antrenmanları kontrol ettik. Futbol güven üzerine kuruludur. Ben oyuncularıma güveniyorum. Bizler için enerjimizi, kuvvetimizi korumak önemliydi" ifadelerini kullandı.

"ONUN İÇİN BU KARŞILAŞMA DUYGU YÜKLÜ OLMUŞTUR"

Anthony Musaba transferinden mutlu olduğunu anlatan Tedesco, "Çok fazla iyi oyuncu var bu ligde ve bizim de çok iyi oyuncularımız var. Anthony Musaba'da çok iyi bir performans sergiledi. Ona sahip olduğumuz için mutluyum. Ligi tanıyan bir oyuncu ve iyi bir yaşta. O profilde oyuncumuz yoktu, hakkını vermem gerekiyor. 3 gün önce takıma geldi ve eski takımına karşı oynadı. Onun içinde bu karşılaşma duygu yüklü olmuştur" diye konuştu.