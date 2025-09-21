Domenico Tedesco, Fenerbahçe taraftarından özür diledi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6’ncı haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Tedesco, sözlerine şöyle başladı:

Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum.

"SAHAYA YANSITAMADIK"

Çalıştıklarını sahaya yansıtamadıklarını belirten Tedesco, şunları dedi:

Bugün ilk sebep şu; konuştuğumuz ve çalıştığımız hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Hem ofansif hem defansif tüm ikili mücadeleleri kaybettik.

"BUNLAR TEMEL ŞEYLER"

Tedesco, sözlerine şöyle devam etti:

İkili mücadele kazanamazsan maç kazanamazsın, rakip 10 kişi de 9 kişi de olsa kazanamazsın. Bunlar temel şeyler. Sonuç da bu şekilde oldu. Bu içerisinden güçlü şekilde çıkmamız gerekiyor.

SEÇİM YANITI

"Maçın oynandığı esnada başkanlık seçimi belli oldu. Gözler yapılan seçimin sonucundaydı. Bir konsantrasyon kaybı oldu mu?" sorusunu Tedesco, şöyle yanıtladı:

Bunu engelleyebilmek için her şeyi yaptık. Kulübümüz için önemli bir gün olduğunu biliyorduk. Ancak bununla ilgili tek bir cümle bile konuşmadık kendi içimizde. Biz tamamen maça odaklandık. Antrenmanlarda çalıştık. Grupça ve bireysel olarak video analizler yaptık. Toplantılar yaptık. Neleri yapmamız gerektiğini anlattık. Ancak bunları sahada yapamadık.

"BENİM İÇİN MAĞLUBİYETTEN BİR FARKI YOK"

