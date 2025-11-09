Abone ol: Google News

Domenico Tedesco, galibiyet sonrası tribünleri turladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor karşısında alınan galibiyet sonrası tribünleri turladı ve sevincini taraftarlarla paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 22:49
  • Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 yenerek Süper Lig'in 12. haftasında galip geldi.
  • Teknik Direktör Domenico Tedesco, maçı kazandıktan sonra taraftarları selamlayarak sevincini paylaştı.
  • Taraftarlar Tedesco'yu alkışlarla ve tezahüratlarla karşıladı.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene (2), Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

GALİBİYETİ TARAFTAR İLE KUTLADI

Son düdük sonrası futbolcularını tebrik eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Domencio Tedesco, daha sonra tribünleri gezererek, sevincini sarı-lacivertli taraftarlarla paylaştı.

Tüm tribünleri dolaşan Tedesco'ya taraftarlar alkışlarla karşılık verirken, ismine tezahüratlarda bulunuldu.

