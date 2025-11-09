Domenico Tedesco, galibiyet sonrası tribünleri turladı

- Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 yenerek Süper Lig'in 12. haftasında galip geldi.
- Teknik Direktör Domenico Tedesco, maçı kazandıktan sonra taraftarları selamlayarak sevincini paylaştı.
- Taraftarlar Tedesco'yu alkışlarla ve tezahüratlarla karşıladı.
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene (2), Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.
GALİBİYETİ TARAFTAR İLE KUTLADI
Son düdük sonrası futbolcularını tebrik eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Domencio Tedesco, daha sonra tribünleri gezererek, sevincini sarı-lacivertli taraftarlarla paylaştı.
Tüm tribünleri dolaşan Tedesco'ya taraftarlar alkışlarla karşılık verirken, ismine tezahüratlarda bulunuldu.