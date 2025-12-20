Domenico Tedesco'dan Sadettin Saran yanıtı

Süper Lig’in 17’nci haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Mücadeleyi değerlendiren Tedesco, "İyi bir maç çıkardık. Oyunu iyi kontrol ettik. Galibiyeti hak ettik. Skor daha farklı olabilirdi. Bugün iyi bir rakibe karşı oynadık, ellerinden geleni yaptılar. Direkten dönen pozisyonda şanslıydık. Mantalitemiz, topun bizde kalması ve rakibi koşturmaktı. İkinci gol de tamamen oyuncularımın kalitesinin ürünü." dedi.

"HENÜZ İŞİN BAŞINDAYIZ"

Önlerinde yürümeleri gereken uzun bir yol olduğunu söyleyen deneyimli hoca, "İlk yarı henüz bitmedi, kupa maçı var. Ondan sonra önümüzde yürümemiz gereken uzun bir yol var. İyi bir takım, iyi bir kulübümüz var. Birlikte olmaktan keyif alıyoruz. Bu çok önemli. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maç zor. Henüz işin başındayız." ifadelerini kullandı.

"YOLUMUZA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, takımın son dönemdeki performansının çok iyi olduğunun altını çizdi.

Eyüpspor karşısında da iyi bir maç çıkardıklarını vurgulayan Tedesco, "Performansımızı çok öz güvenli şekilde sahaya yansıttık. Öz güvenli şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sezonun içinde kolay maç olmadı. Bugün de kolay olmadı. Eğer ikinci yarıda skor 2-1'e gelseydi daha zor olacaktı. Bu ligdeki her takım zorlu. Her takımın iyi ve kaliteli oyuncuları var. Bizim yolumuza devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"İYİ OYUNCULARI OLAN BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Hafta içinde Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası maçına da değinen Tedesco, "Bir sonraki maçımız kupada Beşiktaş'a karşı. Zorlu ve iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Yapmamız gereken şey, hızlı şekilde toparlanıp o maça iyi şekilde hazırlanmak ve elimizdeki en iyi 11'le sahaya çıkmak." dedi.

"TRANSFER NETLEŞİRSE YORUM YAPARIM"

Transfer döneminin gelmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Domenico Tedesco, her zaman takımını düşündüğünü belirtti.

Elindeki oyuncular nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "Bugün bizlerle olamayan isimler vardı. Alvarez, Semedo, Archie Brown ve Çağlar'ın sakatlıkları var. Ama biz birlikte çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Elimdeki oyuncularla çok mutlu ve gururluyum. Transfer dedikodularıyla ilgili yorum yapamam. Transfer netleşirse yorum yaparım." diye konuştu.

"BİZİM HEDEFİMİZ HER ZAMAN DAHA DA GELİŞMEK"

Fenerbahçe'nin verdiği görüntü sebebiyle çok mutlu olduğunu belirten Tedesco, buna karşın her zaman geliştirecek şeyler olduğunu dile getirdi.

Gösterdikleri performans sebebiyle oyuncularına teşekkür eden İtalyan teknik adam, "Antrenmanlarda ve maçlarda iyi performans sergiliyorlar. Bizim hedefimiz her zaman daha da gelişmek." ifadelerini kullandı.

"HABERLERİ GÖRÜNCE ŞOK OLDUK"

Başkan Sadettin Saran'ın bugün ifadeye çağırılması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Tedesco, şunları söyledi:

Bugün bizler için özel bir gündü. Hepimiz haberleri görünce şok olduk. Bizler bir aileyiz ve aile bireylerini umursuyoruz. Bizler için, çalışanlar için kolay değildi. Ama bugün doğru cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Bizler sahaya odaklandığımızı göstererek bunu sahaya yansıtabiliriz. Oyuncular da bunu gösterdiler. Şartlar ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın 'Biz buradayız' mesajını verdiler. Bizim yapmamız gereken şey maçlara odaklanmak. Bizler aile bireylerimizi umursuyoruz. Umuyoruz ki bu süreç en kısa sürede çözülür. Maçtan sonra da soyunma odasındaki atmosfer çok pozitifti.

"TALISCA ÖNEMLİ GOLLER ATIYOR"

Talisca'ya da değinen Tedesco, "Talisca sadece çok fazla gol atmıyor, aynı zamanda önemli goller atıyor. 1-0'ı bulduğunuz goller her zaman önemlidir. Bugün de 1-0'ı bulana kadar performansımızı üst seviyeye çıkarmıştık. Talisca da üst seviye bir golcü. Bazı maçlarda asist de yaptı. Gösterdiği performanstan çok mutluyum. Bizim için önemli bir oyuncu. Onun adına çok mutluyum." şeklinde sözlerini tamamladı.