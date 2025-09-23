Abone ol: Google News

Süper Lig'de oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de gözler Dinamo Zagreb maçına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına 24 Eylül Çarşamba günü çıkacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco'nun farklı 11'le çıkması bekleniyor.

23.09.2025
Domenico Tedesco kadroda değişikliğe gidiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Avrupa maçı öncesinde takıma neşteri vuruyor...

İtalyan çalıştırıcı, Kasımpaşa karşısında performansını beğenmediği Anderson Talisca ile Çağlar Söyüncü'yü kızağa çekecek ve ilk 11'de Youssef En-Nesyri ile Archie Brown'u görevlendirecek.

2 İSİMLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ 

Tedesco, bu iki oyuncuyla dün özel olarak ilgilendi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa karşısında sol bekte değerlendirdiği Jayden'ı Dinamo Zagreb maçında Skriniar'ın partneri olarak görevlendirecek.

Brown ise sol beke geçecek.

ASENSIO 10 NUMARAYA GEÇİYOR

Tedesco, Kasımpaşa karşısında golü atan Asensio'yu yine 10 numara bölgesinde oynatacak. Szymanski yedek başlayacak.

İtalyan hoca, Alvarez konusunda ise son kararını sağlık heyetiyle maç günü yapacağı toplantıdan sona verecek.

