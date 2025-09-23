Domenico Tedesco kadroda değişikliğe gidiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Avrupa maçı öncesinde takıma neşteri vuruyor...

İtalyan çalıştırıcı, Kasımpaşa karşısında performansını beğenmediği Anderson Talisca ile Çağlar Söyüncü'yü kızağa çekecek ve ilk 11'de Youssef En-Nesyri ile Archie Brown'u görevlendirecek.

2 İSİMLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ

Tedesco, bu iki oyuncuyla dün özel olarak ilgilendi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa karşısında sol bekte değerlendirdiği Jayden'ı Dinamo Zagreb maçında Skriniar'ın partneri olarak görevlendirecek.

Brown ise sol beke geçecek.

ASENSIO 10 NUMARAYA GEÇİYOR

Tedesco, Kasımpaşa karşısında golü atan Asensio'yu yine 10 numara bölgesinde oynatacak. Szymanski yedek başlayacak.

İtalyan hoca, Alvarez konusunda ise son kararını sağlık heyetiyle maç günü yapacağı toplantıdan sona verecek.