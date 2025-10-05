Domenico Tedesco: Kaybetmeyi hak ettik

Süper Lig’in 8’inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"BAHANELER ÜRETMEYİ SEVMEM"

Tedesco, sözlerine şöyle başladı:

Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek, sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu almış puandan dolayı çok mutlu olmalıyız!

DEVRE ARASI DEĞİŞİKLİKLERİN SEBEBİ

"Devre arasında 3 oyuncu değiştirmesinin nedeni nedir?" sorusunu Tedesco, şöyle yanıtladı:

Güç, şiddet, tempo, mantalite, taktik, teknik, her şey!

"BEN KENDİMİ UMURSAMIYORUM"

"7. maçında 4. kez puan kaybı oldu. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Tedesco, şu cevabı verdi: