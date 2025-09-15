Abone ol: Google News

Domenico Tedesco, üç puanla başladı

İtalyan Teknik Direktör Domenico Tedesco, Fenerbahçe kariyerindeki ilk maçına galibiyetle başladı.

Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 09:22
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşırken sarı-lacivertliler bu zorlu müsabakaya yeni teknik direktörü ile çıktı.

Milli maçlar için verilen arada İstanbul'a gelerek göreve başlayan Tedesco, 5 gün sonra ilk resmi maçında Trabzonspor'a rakip oldu.

İLK MAÇINI KAZANDI

Sarı-lacivertliler 3 puanı tek golle alırken, Tedesco da yeni takımının başında 3 puan elde etti.

İKİNCİ YARIDA TEMPO DÜŞTÜ

Fenerbahçe, ilk yarıda atak bir futbol sergilerken girdiği birçok pozisyondan yararlanamadı.

Soyunma odasına 1-0 önde girilirken, ikinci yarının özellikle son 20 dakikasında tempo düştü.

HÜCUM HATTINI DEĞİŞTİRDİ

Tedesco, 73'te Kerem, 83'te ise En-Nesri ve Talisca'yı kenara alarak, son dakikalarda hücum hattında değişikliğe gitti.

GALİBİYETİ KUTLADI

40 yaşındaki teknik adam son düdüğün ardından futbolcularla birlikte kale arkasına giderek, galibiyeti taraftarlarla birlikte yaşadı.

