Domenico Tedesco: İlk geldiğimde takımın durumu iç açıcı değildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, liglere verilen milli arada önemli açıklamalarda bulundu.

8 Eylül'den bu yana sarı-lacivertlileri çalıştıran Tedesco, TRT Spor özel röportajda konuştu.

"ALİ KOÇ'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Ali Koç'a teşekkür eden Tedesco, şu sözleri sarf etti:

Beni buraya getiren Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ederim. Yeni başkanımız Sadettin Saran da beni çok destekliyor. İlişkimizden çok memnunum. Birbirimize açığız ve her konuyu paylaşabiliyoruz.

"TAKIMIN DURUMU İÇ AÇICI DEĞİLDİ"

İlk geldiğinde takımın durumunun kötü olduğunu söyleyen Tedesco, şu açıklamayı yaptı:

Her teknik direktör değişikliği kulüp adına bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesidir. İlk geldiğimde takımın durumu iç açıcı değildi. Bu tarz değişikliklerde bunların olması normal.

"BU KULÜP OLDUKÇA BÜYÜK"

Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahseden Tedesco, şunları dedi:

Bu kulüp oldukça büyük. Bu tür duygusal yüklü kulüplerle çalıştığınızda başkan değişikliği farklı sonuçlara yol açabiliyor. Ama bu benim için yeni değil. Moskova'da çalışırken başkan hep aynıydı ama 2 yılda 4 CEO ve 3 sportif direktör gördüm dolayısıyla önemli olan işe odaklanmak.

"DERBİLERİN ÖNEMİNİ BİLİYORUM"

Derbilerin önemini bildiğini söyleyen Tedesco, şu açıklamayı yaptı:

Derbilerin önemini biliyorum. Benim için normal bir maç dersem yalan olur. Derbilerin kulüp, oyuncular ve taraftarlar için önemini biliyorum. Ancak Galatasaray maçından önce Rizespor ve Ferencvaros gibi zor maçlarımız var.

"YENİ BİR GELİŞME YOK

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun hakkında Tedesco, şunları dedi: