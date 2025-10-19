Domenico Tedesco'dan kadro dışı açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BAŞKANIMIZ SÖYLENMESİ GEREKEN HER ŞEYİ SÖYLEDİ"

Kadro dışı kalan futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun hakkında konuşan Tedesco, "Başkanımız söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Eklenecek çok bir şey yok." ifadelerini kullandı.

LEVENT MERCAN İÇİN AÇIKLAMA

Maç planına değinen İtalyan teknik adam, "Planımız kazanmak, iyi oynamak, ofansif oyun üzerine. Levent antrenmanlarda çok iyi çalıştı, 11'i hak etmişti. Şikayet eden, konuşan biri değil, sadece çalışıyor. İki haftalık arada en iyisini yaptı." dedi.

TALISCA VE EN NESYRI AÇIKLAMASI

Talisca ve En-Nesyri hakkında da konuşan Tedesco, "Talisca milli arada burada kaldı ve çalıştı. En-Nesyri, milli takımda zor maçlar oynadı. Çok taze diyebileceğimiz bir durumda değil. Talisca burada iyi antrenmanlar yaptı. Bugünün 11'ine dair iyi hislerim var." ifadelerini kullandı.