Domenico Tedesco'dan Tarkan itirafı: En sevdiği şarkısını açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco da Tarkan hayranı çıktı...

Megastar Tarkan'ın konserine gitme fırsatı bulduğunu ancak yoğun maç temposu nedeniyle bu fırsatı değerlendiremediğini söyleyen ünlü teknik adam, en sevdiği şarkıyı da açıkladı.

TARKAN İTİRAFI GELDİ

Tedesco, Almanya'da yaşadığı dönemde Türk arkadaşları sayesinde Türk müziğiyle tanıştığını belirterek, Tarkan'ın şarkılarını severek dinlediğini ifade etti.

"KONSERE MAÇ ARALARINDA OLDUĞU İÇİN GİDEMEDİM"

Tedesco, Tarkan konserine gidemediği için üzgün olduğunu dile getirerek, "Tarkan konserine gitmek için bir fırsatım vardı ancak maç aralarında olduğu için gidemedim. Konserlerinin tamamen dolu geçtiğini biliyorum." dedi.

"TÜRK ARKADAŞLARIM SAYESİNDE TANIDIM"

Ünlü şarkıcının eserlerini beğendiğini vurgulayan İtalyan teknik adam, en sevdiği şarkının Dudu olduğunu da sözlerine ekledi. Tedesco, "Almanya'daki Türk arkadaşlarım sayesinde Tarkan'ı tanıdım. Onu seviyorum, bazen takım otobüsünde onun şarkılarını açıyoruz." ifadelerini kullandı.