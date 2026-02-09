Fenerbahçe'yle sözleşmesini uzattı: Anderson Talisca'nın yeni maaşı netleşti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de ara dönemi 19 yaşındaki Sidiki Cherif dışında forvet almadan kapatan Fenerbahçe, iç transferde önemli bir anlaşmaya imza attı.

Bu sezon takımın gol yükünü çeken ve 23 gole katkı veren Anderson Talisca sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı kabul etti.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Brezilyalı oyuncumuz Anderson Talisca'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı." denildi.

2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME...

Sarı lacivertli yönetim, 32 yaşındaki Brezilyalı 10 numara yıllık 12 milyon euroluk maaşında indirim talep etti.

Tecrübeli futbolcu da 5.5 milyon euroya düştü ve sarı-lacivertlilerle 2 yıllık yeni anlaşmaya imza atmış oldu.

Breziyalı futbolcu, performansıyla hem teknik direktör Tedesco'nun hem de taraftarın en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

MAAŞINDA YARI YARIYA İNDİRİME GİTTİ

Deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sarı-lacivertli forma altında bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 33 karşılaşmaya çıkan Anderson Talisca, tam 1,939 dakika süre aldı.

Bu süre zarfında rakip fileleri 19 kez havalandırmayı başaran Talisca, 4 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.