Domenico Tedesco'nun değişiklik planı

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir maçında ilk 11'de değişiklikler yapmayı planlıyor.
- Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda Çağlar Söyüncü veya Yiğit Efe Demir stoperde görev alacak.
- Levent Mercan ve Jhon Duran'ın da ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, bu mücadelede 11'de bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.
SAVUNMADA DEĞİŞİKLİK
Jayden Oosterwolde, sarı kart cezası sebebiyle takımdaki yerini alamayacak.
Tedavisi tamamlandığı takdirde Çağlar Söyüncü’nün stoperde forma giyme ihtimalinin olduğu belirtildi.
Aksi durumda o bölgede genç stoper Yiğit Efe Demir görev alacak.
LEVENT 11'DE OLACAK
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray maçında oyuna sonradan girip asist yapan Levent Mercan’ın da 11’de olması bekleniyor.
24 yaşındaki futbolcu, derbideki oyunu ile teknik heyetin beğenisini kazandı.
DURAN 11'DE BAŞLAYACAK
Domenico Tedesco, ileri uçta ise Jhon Duran’a şans vermeyi düşünüyor.
Derbilerdeki golleriyle ön plana çıkan Kolombiyalı futbolcunun, 90 dakika oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi.