Dorgeles Nene, bu sezonki 4. golüne ulaştı

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile karşılaştı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerin tek golü Nene'den geldi.

Mücadelenin 16. dakikasında Musaba’nın sol kanattan kale önüne yerden ortasında Nene, topu boş ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

4. GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon ilk golünü Gençlerbirliği'ne karşı atan 23 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçında ise 2 gol kaydetti.

Nene, bugün attığı golle ligde 4. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Dorgeles Nene, 57. dakikada yerini Jhon Duran'a bıraktı.

"3 PUANI ÇOK İSTERDİK"

Maçın hemen ardından Fenerbahçe'den Dorgeles Nene açıklamalarda bulundu.

İşte Nene'nin sözleri:

Zor bir maç oldu. Hocamızın direktifleriyle birlikte hem ben hem Musaba sağda ve solda oynayabiliyor. Bugün 3 puanı çok isterdik. Kazanmayı çok istedik ama başaramadık. Bir daha puan kaybı yaşamamak için daha çok çalışacağız